VIDEO FV, Arrivano i primi ospiti al Viola Park

Questa mattina tutti i sindaci della Città Metropolitana ma anche rappresentanti della politica nazionale e di istituzioni in generale, per un totale di oltre cento persone, faranno visita al Viola Park. Incontro per mostrare l'andamento dei cantieri in quel di Bagno a Ripoli e illustrare gli effetti sulla realtà coinvolta. Come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, e il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, hanno appena raggiunto la struttura mentre gli ospiti stanno piano piano giungendo grazie alle navette messe a disposizione dal comune di Bagno a Ripoli. L'evento prevede un iniziale tour a piedi del cantiere e in seguito un meeting in cui la società viola spiegherà tutte le opportunità, anche economiche, che si creeranno nel territorio.