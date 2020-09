VIDEO FV, Amrabat: "Vorrei segnare con i tifosi"

All’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi”, Sofyan Amrabat ha tenuto la conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole, nel video di FirenzeViola.it sul perché finora ha segnato pochi gol in carriera: "Come giocatore sono uno che vuole imparare a fare tutto. Segnare non è la cosa più importante, ma lo è vincere con la squadra ed aiutarla a fare questo. Tutti vogliono segnare è ovvio, ma anche a Verona giocavo molto lontano dall'area ed è più difficile far gol, per segnare sarei dovuto stare più vicino. Nella Fiorentina vedremo cosa deciderà il mister: da regista i gol non saranno la priorità, da mezzala avrò più possibilità. Non vedo l'ora di segnare il primo gol davanti ai tifosi che spero che tornino presto".