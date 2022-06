VIDEO FV, Al CS arriva Minieri e se ne va Pradè

Nel via vai di oggi al centro sportivo è arrivato anche Michelangelo Minieri, procuratore di vari giocatori alla Fiorentina tra cui Kouamé, Maleh e dei giovani Seck (che tornerà al Pisa dopo il 30 giugno), Ghilardi e Gentile. Probabile un incontro per fare il punto sul futuro dei suoi numerosi assistiti.Un incontro a cui non parteciperà il ds Daniele Pradè che poco dopo l'arrivo del procuratore ha invece lasciato i campini in macchina. Ecco i video di FirenzeViola.it: