VIDEO FV, ACF arrivata al Franchi, Commisso...

Manca poco più di un'ora al big match tra Fiorentina e Napoli e, come testimoniano le immagini degli inviati di FirenzeViola.it, allo stadio Artemio Franchi c'è già grandissimo entusiasmo: il pullman della Fiorentina è appena arrivato allo stadio, salutato dagli applausi e dai cori dei tifosi; insieme alla squadra viola, in un van a parte, è arrivato in viale Fanti anche il presidente Rocco Commisso, che si è fermato a salutare i tifosi. Ecco il video: