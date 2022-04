VIDEO FV, A fine seduta sequenza di calci di rigori

A fine allenamento alcuni giocatori della Fiorentina, come mostrato dal video qui sotto realizzato da FV, si sono fermati per tirare alcuni calci di rigore. Durante i tiri dagli undici metri ha dimostrato di essere in grande spolvero Pietro Terracciano che ha eseguito un paio di belle parate. Probabilmente i viola si stanno esercitando in vista della gara di Coppa Italia con la Juventus nel caso in cui la partita dovesse decidirci con i tiri dal dischetto.