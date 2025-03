Dagli inviati Viareggio Cup, Fiorentina avanti 3-1 sull'Imolese al 45'

Finisce 3-1 per la Fiorentina Under-18 il primo tempo del Viola Park tra i viola e l’Imolese, match valido per i quarti di finale di Viareggio Cup. A decidere fin qui la sfida, saldamente nelle mani della squadra di Capparella, un bel gol di testa di Kone al 14’ su assist di Angiolini e la doppietta proprio di Angiolini, che ha ribaltato il momentaneo pari emiliano arrivato al 20’ con Manes. Da segnalare che l’Imolese è rimasta in dieci per il secondo giallo comminato a Perdisa per un brutto fallo a centrocampo su Guidorizzi in chiusura di prima frazione.