VIAREGGIO CUP, Fio-Hon, è 0-0 al 90': si va ai rigori

FirenzeViola.it

Calci di rigore a Santa Croce sull’Arno: dopo i 90’ regolamentari, Fiorentina e Honvéd hanno pareggiato 0-0 e dunque per decretare chi tra i viola e gli ungheresi accederà alle semifinali della Viareggio Cup si dovrà passare dai tiri dal dischetto (non sono previsti i supplementari in questa fase a eliminazione diretta). Nella ripresa, allo stadio Masini, una sola squadra in campo, ovvero quella di Christian Papalato, vicina al gol del vantaggio due volte nel giro di 7’ con Caprini: prima al 14’ con un tiro che ha sfiorato l’incrocio dei pali e poi al 21’ con un colpo di testa dello stesso attaccante finito di poco alto. Adesso i penalty.