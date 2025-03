Dagli inviati Viareggio Cup, anche Patrick Vieira a seguire la finale tra Fiorentina e Genoa

Patrick Vieira alla finale della Viareggio Cup. Il tecnico del Genoa prima squadra si trova allo stadio dei "Pini" per seguire la formazione Under 18 rossoblù nella sfida contro i coetanei della Fiorentina. Questo lo scatto realizzato dagli inviati di FirenzeViola.it in Versilia: