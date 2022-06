VENUTI, Torreira? Morto un Papa se ne fa un altro

Se l’addio di Lucas Torreira a Firenze continua a far discutere c’è chi invece fa già trasparire un clima di serenità. È il caso di Lorenzo Venuti che, passato questo pomeriggio dal centro sportivo per affari privati, si è imbattuto in alcuni cronisti presenti all’esterno dei campini - tra cui Firenzeviola.it - che stanno sorvegliando il vertice di mercato in corso fin da stamattina, con tutta l’area tecnica presente: “Siete qui per Torreira?” - ha chiesto il terzino con tono scherzoso - “Vabbè dai… morto un Papa se ne fa un altro…” si è lasciato sfuggire il difensore, destinato anche nella prossima stagione essere uno degli uomini di riferimento della rosa di Vincenzo Italiano. Che il “caso-Torreira”, almeno nello spogliatoio, sia già alle spalle?