V.PARK, Vince la Viola la prima semifinale: rivivi il live di FV

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Il primo atto della semifinale di Coppa Italia Femminile va alla Fiorentina, chiamata il 9 marzo a Torino a difendere l'1-0 ottenuto allo Stadio Curva Fiesole al Viola Park. Il gol che ha deciso la gara è arrivato nella ripresa, al 65', di Michela Catena, dopo che la prima frazione di gioco si era conclusa a reti inviolate. La Fiorentina ha meritato il vantaggio che forse le va un po' stretto visto che a lunghi tratti ha condotto il gioco, con la Juventus più attendista. Tanto gioco ma poche vere occasioni con un pallone di Boquete di poco fuori al 17' e un gol annullato a Severini per il fuorigioco proprio di Boquete su un bel recupero. Per il resto la Juve si è svegliata solo dopo la svantaggio ma senza impensierire la Baldi. Rivivi il live di Firenzeviola

94' +4 - FINE!!! vINCE LA FIORENTINA 1-0 CON GOL DI CATENA AL 65'.

90' - Ultimo cambio: fuori Catena e dento Bellucci. Concessi 4 minuti di recupero

89' - Tiro diagonale di Mijatovic ma la palla attraversa tutta la porta ed esce.

83' - Pressione bianconera che conquista un angolo, baldi si slancia e blocca.

80' - Altri due cambi per la Fiorentina: Lundin per Longo e Mijatovic per Janogy

78' - Tiro, alto della Bonansea, con la Juve che ora deve fare più il gioco. La Fiorentina amministra e riparte.

74' - La Juve tenta il pareggio, spingendo di più. Nystrom prova ad impensierire Baldi.

68' - Cambi Juventus Bonansea per Echegini e Nystrom al posto di Garbino. Nella Fiorentina, dopo il gol, per la Johannsdottir era già entrata la Cinotti

65' - GOL GOOOOL GOOOOOL! Catena, al termine di una mischia in area, insacca di potenza il pallone in area! FIORENTINA AVANTI 1-0!!

63' - Longo cade in area ma l'arbitro le fa segno di rialzarsi.

57' - Echegini vicino al gol! Sfiora l'angolo in basso alla destra di Baldi al termine di un'occasione che sembrava in realtà non destare preoccupazioni fincheé la palla è stata intercettata dalla numero 26 bianconera.

53' - Gioco fermo per soccorrere Georgieva che lascia le compagne in 10 per farsi curare. Per fortuna tutto ok e può rientrare.

50' - GOL SEVERINI ANNULLATO. Sullo sviluppo dell'angolo Boquete recupera un pallone e crossa in area per Severini ma l'arbitro ferma il gioco per un fuorigioco della spagnola.

49' - Buona pressione viola con Boquete che costringe Salvai all'angolo. Sullo sviluppo però dalle retrovie parte un tiro alto.

47' - OCCASIONE FIORENTINA! Palo Catena dopo un tiro ribattuto alla stessa; infine la Juve si rifugia in angolo!

46' - RIPARTITE!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

45' +1 - Dopo un tiro di Miriam Longo che impegna il portiere Aprile l'arbitro fischia la fine. Tanto gioco e occasioni per le viola ma pochi veri pericoli.

45' - Sullo sviluppo solo un tiro, fuori, di Severini sullo sviluppo dell'azione. Viene dato un minuto di recupero.

44' - Punizione dal limite a favore delle viola per un fallo di Echegini su Joanogy.

42' - Tiro della Garbino, Baldi senza problemi.

38' - Sotto una pioggia sempre più insistente Catena dalla sinistra in scivolata serve un pallone al centro ma viene bloccato dalla difesa bianconera.

36' - Bella azione Catena-Longo, la difesa bianconera respinge, Boquete va al tiro ma spara alto. Peccato! Nell'occasione si fa male la Palis che lascia le compagne in 10 per qualche minuto.

34' - Sullo sviluppo di un angolo, palla al centro e la Lenzini intercetta (forse di mano) e fa ripartire la Juve. Per fortuna la difesa alla fine libera davanti a Baldi.

29' - Scontro di gioco tra Boquete e Caruso, che viene ammonita. Punizione per le viola con la Faerge che lascia partire una grande sciabolata che finisce però sul fondo di un niente.

25' - Sullo sviluppo del secondo angolo consecutivo Catena di testa impegna Aprile alla parata.

24' - Buon momento viola con Faerge che dalla sinistra crossa al centro per Boquete anticipata in corner. Sullo sviluppo le bianconere si salvano ancora in angolo.

17' - OCCASIONE FIORENTINA!! La Boquete dà l'illusione del gol quando, al termine di un'azione manovrata, mette il pallone sul fondo, ad un soffio dalla porta. Anche il pubblico aveva avuto l'illusione del gol.

11' - Occasione per la Echegini con un tiro potente ma troppo centrale per impensierire la Baldi.

10' - Continui ribaltamenti di fronte tra le due squadre, con la Fiorentina che cerca di spingere sulle fasce visto che a centrocampo Caruso e Palis intercettano tutto.

2' - Primo affondo per la Juve ma la difesa sbroglia e riparte sulla fascia sinistra.

1' - FISCHIO D'INIZIO

Al Viola Park fischio d'inizio alle 15 per la Semifinale di andata di Coppa Italia Femminile tra Fiorentina e Juventus. Le ragazze di De La Fuente vogliono coronare la bella stagione con il raggiungimento della finale, contro una squadra che in campionato non hanno ancora battuto pur giocando gare di equilibrio (sconfitta all'andata e pareggio al ritorno). Contro le bianconere sarà la prima di un trittico di sfide in programma a marzo, con il ritorno di Coppa Italia fissato al 9 marzo e il Playoff al 30. Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-2-3-1): Baldi; Erzen, Georgieva, Agard, Faerge; Severini, Johansdottir; Janogy, Boquete, Catena; Longo. All. De La Fuente. A disp. Schroffenegger, Cinotti, Parisi, Bellucci, Toniolo, Mijatovic, Lundin, Tucceri Cimini, Russo

Juventus Women (4-2-3-1): Aprile; Lenzini, Calligaris, Salvai, Boattin; Caruso, Palis; Cantore, Echegini, Garbino; Girelli. All. Montemurro. A disp. Gama, Cafferata, Nyström, Bonansea, Peyraud-Magnin, Bragonzi, Thomas, Cascarino, Pelgander