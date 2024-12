V. PARK, Fiorentina-Empoli si gioca? Confronto in corso

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Righi

La Fiorentina si è ritrovata pochi minuti fa, al Viola Park, per l'allenamento quotidiano. Prima però, un confronto tra lo staff di Palladino, la dirigenza e i calciatori per capire il da farsi. Il gruppo è infatti scosso per quanto avvenuto a Edoardo Bove, ancora ricoverato in terapia intensiva a Careggi dopo il malore accusato ieri durante la partita contro l'Inter.

Per questo, sarà da valutare la predisposizione di giocatori e staff tecnico in relazione alla gara in programma mercoledì prossimo contro l'Empoli. Fra due giorni infatti al Franchi si dovrebbe giocare il derby toscano valido per gli ottavi di Coppa Italia, il condizionale è però ancora d'obbilgo.