Dagli inviati Under-18, Capparella: "Vogliamo fare un bel torneo e far arrivare più ragazzi possibile in Primavera"

Marco Capparella, allenatore dell'U18 ha parlato così dopo la vittoria nel torneo di Viareggio contro la Stella Rossa: "I giocatori subentrati hanno fatto bene, sono contento per Colaciuri, abbiamo sofferto poco e siamo stati bravi ad avere pazienza ed a prendere la situazione in mano".

Cosa rappresenta per voi questo torneo di Viareggio?

"Speriamo sia l'anno giusto, è un torneo che permette ai ragazzi di crescere. Se lo vinciamo ben venga. L'importante è fare un bel torneo con la consapevolezza che l'anno prossimo dovranno fare la Primavera e quindi impegnarsi il più possibile".

Come sta andando Kone?

"Ha fatto una buonissima gara, poteva fare anche un gol, è stato un po' sfortunato. A volte ha attaccato in maniera sbagliata, ma non si è mai allenato con noi, quindi avrà tempo di inserirsi e migliorare".

L' Under-18 è una vetrina anche per la Primavera, oggi era presente anche mister Galloppa

"Sicuramente, Daniele cercherà di vedere i più pronti per portarli in Primavera. Siamo contenti perché con il mister abbiamo un ottimo rapporto sia d'amicizia che di collaborazione".

La Fiorentina non vince il torneo dal 1992, sente un po' il peso?

"Se lo vinciamo siamo tutti contenti, ma la società mi chiede di far crescere i ragazzi e portarli in prima squadra. Questo è il nostro principale obiettivo".