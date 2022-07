TORREIRA, Blitz al centro sportivo con M. Quarta

Visita decisamente particolare quella che c'è stata pochi minuti fa al centro sportivo Astori: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, nel primo pomeriggio l'ex viola Lucas Torreira (che si trova a Firenze da qualche giorno per risolvere alcune questioni di natura burocratica e concludere il suo trasloco dopo l'anno passato in riva all'Arno) ha varcato le soglie dei campini, dove aveva appuntamento con l'amico ed ex compagno Martinez Quarta, col quale il regista ha passato il week end a Forte dei Marmi. Torreira ha incrociato (ma solo a distanza e senza contatto) anche il dg viola Joe Barone, che in queste ore sta lavorando nel quartier generale viola.