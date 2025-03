Torneo di Viareggio, tutto pronto per la finale: il riscaldamento di Fiorentina e Genoa

Riscaldamento in corso per Fiorentina e Genoa presso lo stadio dei Pini di Viareggio dove alle 15 è previsto il fischio d'inizio della finale del Torneo di Viareggio. I viola di mister Capparella sono chiamati all'impresa visto che affronteranno i pari età rossoblu, vincitori in carica del campionato di categoria. Le formazioni sono già ufficiali, mentre per la cronaca del match e tutte le curiosità, oltre alla nostra diretta testuale, potete seguire la diretta su Radio FirenzeViola.