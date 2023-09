TIFOSI, Fermato gruppo di ultras viola fuori dallo stadio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Notizia dell’ultim’ora vuole che circa 50-70 ultras della Fiorentina sarebbero stati bloccati al parcheggio sotto il settore ospiti per via degli scontri tra le due tifoserie che si sono verificati nel pre-partita. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it si registrerebbero anche dei fermati, ossia alcuni sostenitori viola portati via dalle forze dell'ordine.