THIAGO MOTTA, Viola da Europa. Su Nzola e Arthur...

Fonte: dai nostri inviati all'evento Luciana Magistrato, Mattia Carletti e Ludovico Mauro

All’Auditorium di Coverciano la cerimonia di consegna dei premi ‘Nereo Rocco’. Uno dei premiati è l'allenatore del Bologna Thiago Motta, che a margine dell'evento ha parlato così ai microfoni di FV: "Questo premio lo dedico ai miei giocatori, senza di loro non sarbbe possibile. Questo sport è un gioco collettivo, quindi tante persone hanno partecipato per far sì che oggi io sia qui".

Sul Bologna: "Abbiamo fatto un buon lavoro sul mercato, anche se non è stato facile. La squadra per il momento sta andandando bene, ma siamo solo all'inizio. La prossima partita con l'Hellas Verona sarà fondamentale. Non so dire dove possiamo arrivare, ci sono stati tanti cambiamenti. Ci sono molti giocatori giovani che vogliamo mettere nelle giuste condizioni per fare bene".

Sulla Serie A e il calendario: "Sono abituato a pensare al presente. Pensiamo solo all'Hellas, non è importante il futuro".

La Fiorentina come la vede? "La vedo bene come sempre, è una grande squadra. Hanno giocatori di grandissimo livello, e hanno anche un potere economico importante. Sono una di quelle squadre che possono competere per arrivare nei posti che valgono l'Europa".

Ha temuto di perdere Orsolini? "Riccardo è un giocatore che è stato di grande aiuto l'anno scorso. Questo anno rimane con noi, ha appena rinnovato il contratto. Tutti sanno la responsabilità che hanno, lavoriamo per competere con delle squadre importanti".

C'è il divario? "Pensa che esista il divario tra Fiorentina e Bologna, basta vedere il mercato che hanno fatto. Poi esiste anche il divario con le grandi, però poi si va in campo e bisogna giocare le partite".

Su Nzola: "Prima ho avuto un buon rapporto con lui, è un ragazzo fantastico, ha un cuore enorme. E' chiaro che nella gestione di un gruppo ogni allenatore fa delle scelte. Lui quando stava bene giocava, poi ci sono stati altri che hanno fatto meglio di lui. Nzola è un giocatore di grandissima qualità tecnica, fisica. La Fiorentina aveva bisogno di un giocatore così. Spero, ovviamente non contro il Bologna (ride, ndr), che possa fare un buon campionato e sono contento per lui per questo step in carriera".

Su Arthur: "Può fare grandi cose. Non ha giocato tanto al Liverpool, però è un centrocampista completo. E' un giocatore tecnicamente ben dotato. Sono sicuro che in na squadra come la Fiorentina possa fare molto bene. E' un giocatore di grande livello".

Su Italiano: "Mi piace molto il suo gioco ma anche quello che trasmette alla sua squadra. Non vengo io a scoprire Italiano, lo abbiamo visto. E' un grandissimo allenatore, dobbiamo fare attenzione quando ci giochiamo contro. Riesce a trasmettere il suo carattere ai giocatori e questo è già forte".

Sul derby Inter-Milan: "Sono le due squadre più forti del campionato. Il Milan si è rinforzata tantissimo. L'Inter è una squadra di grandissimo livello, hanno fatto qualche inserimento importante come Frattesi. Sarà un bellissimo derby da vedere".

Sul rinnovo: "Stiamo parlando, abbiamo ancora tempo. Dobbiamo pensare alla cosa più importante, cioè il campionato. Abbiamo 3/4 giorni per preparare la prossima partita che è molto importante. La testa è al 200% lì".