TARDINI, Big viola out: tutte scelte di tipo tecnico

Ha destato molta sorpresa la formazione ufficiale emanata poco fa dalla Fiorentina in vista del match di questa sera contro il Parma allo stadio Tardini. Tra gli esclusi eccellenti dall'undici di partenza, in particolare, figurano Castrovilli e Lirola a centrocampo e Chiesa in attacco. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it l'esclusione di questi giocatori è dovuta puramente a una scelta di natura tecnica, con la volontà di fare turnover e di concedere spazio a chi fino ad ora ha giocato meno (e di far rifiatare evidentemente chi, come Chiesa e Castrovilli, è apparso in debito d'ossigeno nella gara con il Sassuolo). I big che partono dalla panchina sono a disposizione e potrebbero essere impiegati a gara in corso.