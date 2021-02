TAGLIAFERRI (NIDIL CGIL) A FV, Serve riforma sport

Giulia Tagliaferri, di NIdiL Cgil Firenze, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it della manifestazione che sta avendo luogo davanti allo stadio Franchi: "Siamo qui per dire al Governo di non bloccare l'iter legislativo per la riforma dello sport che ha scadenza il 28 di febbraio. E' una riforma che il settore aspetta da anni, tanti lavoratori nel settore sportivo non hanno ancora diritti e tutele che invece gli altri lavoratori hanno. La riforma prevede un allargamento di queste tutele e altre cose importanti, come il professionismo femminile".

Come mai proprio davanti al Franchi?

"Perché l'abbiamo scelto come simbolo dello sport e di Firenze. Stamattina abbiamo incontrato l'assessore Guccione, con cui abbiamo fatto due chiacchiere e ci siamo dati anche altri appuntamenti per discutere di quello che potrà essere fatto una volta approvata la legge".

Quanto sarebbe importante avere anche la soliderietà della Fiorentina?

"Tanto, abbiamo avuto un'interlocuzione con la squadra femminile che probabilmente farà girare il nostro comunicato di oggi. E' venuta la UISP, che su questo fronte si confronta con noi già da alcuni mesi e ci stiamo sostenendo a vicenda su questa battaglia".

Queste le foto di FV al cartellone affisso davanti allo stadio che recita "Non dimenticatevi lo sport!":