STELLINI, Vittoria contro una big su un campo difficile

Cristian Stellini, allenatore in seconda del Napoli, ha preso la parola dalla sala stampa del Franchi al termine del successo contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Abbiamo ottenuto una vittoria importante contro una squadra molto forte e su un campo molto difficile. Avevamo peraltro svariate defezioni e questo successo ci dà ancora di più merito. Voglio ringraziare tutto il gruppo di lavoro”.

Sul concetto di maturità: “I ragazzi devono essere molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto: oggi hanno giocato elementi che fino ad oggi avevano pure giocato meno… ma il percorso è ancora lungo e la strada è ancora piena di ostacoli. Dobbiamo però dimostrare di partita in partita di essere maturi”.

Sui 14 punti in più dello scorso anno: “Noi eravamo consapevoli che, venendo a Napoli, dovevamo costruire qualcosa di importante. I ragazzi si sono messi a disposizione ma sapevano che dovevano riportare il Napoli in alto. Il nostro lavoro ci riempie di orgoglio”.

Sul ruolo di Spinazzola: “Abbiamo tanti giocatori e non troppe partite: farli ruotare tutti non è facile per cui dobbiamo fare i complimenti a quelli che fin qui hanno giocato meno. Noi crediamo in tutti i nostri tesserati".