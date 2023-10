STANKOVIC (S. STAMPA), Fiorentina tosta: sono contento

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Queste le parole del tecnico del Ferencvaros, Dejan Stankovic, in sala stampa dopo il 2-2 contro la Fiorentina: "Non mi sento abbattuto, abbiamo giocato in un campo tosto contro una squadra molto forte. Sono fiero di come abbiamo giocato per sessanta minuti. Portare via un punto da qua è una gran cosa, potevamo evitare qualche errore ma sono molto contento".

Come le è parsa la prestazione di Ben Romhdane?

"Ha messo tanta voglia, grinta. Ci ha aiutato moltissimo in fase di difesa, si è sacrificato e gli faccio i complimenti. Così come a tutta la squadra".

Ha rimpianti per non aver chiuso la sfida?

"No, perché potevamo andare sul 3-1 ma anche perdere 3-2. La partita dura cento minuti e io non ho rimpianti, anche perché affrontavamo una delle tre squadre che gioca il miglior calcio in Italia".

Quali sono gli aspetti nei quali il Ferencvaros può migliorare?

"Prima di me qui è stato fatto un gran lavoro. Non vedo perché non possiamo continuare così, dato che abbiamo una struttura importante alle nostre spalle. C'è coraggio e convinzione. Si può sempre migliorare, passo dopo passo. Vorrei ringraziare tutti i tifosi che sono venuti qua e che ci hanno sostenuto per tutta la partita".