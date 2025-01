SPUGNA, Volevamo il trofeo per ripartire dopo avvio difficile

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Il tecnico della Roma Alessandro Spugna ha così commentato il successo per 3-1 contro la Fiorentina in Supercoppa: "Noi abbiamo avuto un inizio non facile perciò questo trofeo volevamo portarlo a casa a tutti i costi per dimostrare che questa squadra è ancora forte, che vuole lottare e vincere. Tutte le giocatrici sono state unite e disponibili a lavorare e questa è la vittoria del gruppo. Significa partire questo 2025 nel migliore dei modi e ci dà la forza per ripartire bene anche in campionato, a fare una rincorsa non facile ma i punti ci sono e recuperando tutte le calciatrici potremo farla".

E' un messaggio alle altre? "Soprattutto per noi perché dovevamo riprendere un percorso, nelle altre due stagioni abbiamo dominato ma non tutte sono uguali. La Juve, l'Inter e la Fiorentina ci sono e noi siamo pronte a combattere. Oggi era un'opportunità per dimostrare a noi stessi che abbiamo ancora tanta voglia di vincere"

La Fiorentina come è cambiata dalla finale di Coppa Italia? "Ha cambiato tanto ed è molto più offensiva, gioca sui livelli individuali e in campionato sta facendo bene, ma noi oggi abbiamo fatto una grande gara"