SPINAZZOLA, Lotta EL? Ogni gara pesa. Zaniolo...

Il difensore della Roma Leonardo Spinazzola ha parlato oggi pomeriggio ai media presenti - tra cui Firenzeviola.it - da Viareggio, dove è andato in scena un evento dell'agenzia ResetGroup di Davide Lippi (da tempo leader in servizi quali scouting, procure ed intermediazioni), che da oggi si amplierà aprendo anche ad altri sport. Ecco le sue parole sui principali temi di attualità: "Non so se potrò tornare in campo entro la fine del campionato, intanto mi ha fatto piacere rivedere lo stadio pieno. L'Italia fuori dai Mondiali? E' stato un brutto colpo, il secondo dopo la delusione del 2018, ma ci rialzeremo: non sono mancato io ma la qualificazione. Mancini? Questo è il calcio... non penso che il ct sia l'ultimo degli arrivati: sono felice che sia rimasto con noi. La Roma? E' una squadra solida, adesso dobbiamo stringere i denti ed arrivare in fondo alla stagione. Mourinho? Ha sempre avuto buone parole per me quando mi vedeva giù. La lotta per l'Europa? Ora ogni partita è importante. Zaniolo e il suo rendimento? Con Nicolò ho fatto la battuta che mi diranno che non sono più quello di prima: ci vuole dai 18 mesi ai 3 anni per tornare al top... non siamo macchine".