SOTTIL, Momento no, ci sta: per noi non cambia nulla

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Presente in sala stampa al termine del ko contro il Napoli, ha parlato così l’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil: “Il Napoli è una squadra di grande livello che lotterà per lo scudetto. Il calcio vive di episodi e alcune volte puoi pagare dazio. Nulla però cambia per noi. Magari se fosse stato dato il gol a Kean, sarebbe cambiato tutto”.

Sul rendimento offensivo: “Sì, si può fare di più sempre. Alcune volte sono i dettagli: una palla che entra, una giocata… per me la squadra sta giocando alla grande. Ci sono dei grandi periodi ed altri meno”.

Sulle cause di questo calo: “Non era possibile mantenere il livello dei mesi scorsi: ci vogliono preparazione e mentalità. Noi però siamo ancora in alto e siamo reduci da un bel periodo. Per me non è cambiato nulla, la squadra è compatta e sono certo che dalla prossima partita torneremo a fare risultato”.

Sul suo momento: “Il mister decide come metterci in campo e noi lo seguiamo alla lettera. Sono contento di me e della squadra. Nella difficoltò anche stasera non abbiamo mollato mai. Abbiamo provato fino all’ultimo a fare gol. Accantoniamo questa partita, ci sta di perdere. Domani torniamo al campo e riprendiamo a lavorare”.