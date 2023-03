SIND. VIAREGGIO, Ecco perché abbiamo scelto Jack

Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, ha parlato poco prima del giuramento di Bonaventura per dare il via alla 73esima Viareggio Cup. Queste le parole raccolte da Firenzeviola.it: "Un onore essere arrivati a questo numero, un risultato straordinario. Viareggio ha sempre mandato messaggi di pace, non solo attraverso il calcio: stavolta la partita inaugurale sarà proprio con una squadra ucraina".

Come mai la scelta di Bonaventura?

"Ogni anno viene selezionato un giocatore che rappresenti qualcosa o qualcuno: Jack Bonaventura rappresenta un esempio di classe e di stile, di grande caparbietà e disponibilità: basta vedere come gioca la Fiorentina e come gioca lui".