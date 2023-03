SEVERINI, Raggiungiamo il terzo posto poi vediamo

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

Emma Severini, centrocampista della femminile viola, ha parlato così ai microfoni di Firenze Viola, in merito all'ultima uscita di campionato contro il Milan terminata con un pareggio raggiunto dalle giocatrici viola al fotofinish: "E' stata una grande emozione, raggiungere quel risultato e recuperare una partita che non era iniziata nel migliore dei modi, ci ha lasciato sicuramente tante buone cose."

In vista dell'Inter, come si presenterà la Fiorentina?

"Sarà un altro scontro diretto, vogliamo fare bene, ripartiamo dal risultato ottenuto contro il Milan fuori casa. Vogliamo crescere e fare bene, lo stiamo dimostrando partita dopo partita. Quello che ci aspetta domenica già lo sappiamo."

Con l'Inter vi giocate il terzo posto, dove vi aspettate di arrivare?

"Sogniamo tutto, ma al momento dobbiamo pensare partita dopo partita. L'unico obiettivo è andare a vincere contro l'Inter e raggiungere il terzo posto."

Che Fiorentina vorresti vedere domenica?

"Senza dubbio quella dell'ultima partita. Una Fiorentina che non molla mai e rimane in partita fino alla fine."

Sulla squadra maschile.

"Mi auguro una doppietta viola domenica. Noi Fiorentina siamo una famiglia, ci vediamo sempre e il Viola Park ci legherà maggiormente."

Sugli obiettivi personali...

"Spero in una chiamata in nazionale, me lo auguro, ma al momento sono concentrata sul percorso in Fiorentina e su questo finale di stagione."