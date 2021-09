SATURNI, Italiano ti fa innamorare. E su Commisso...

Ilario Saturni, ex vicedirettore del settore giovanile viola, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it, direttamente da Coverciano: "Firenze si meritava di più di quello visto l'anno scorso da parte della Fiorentina. Italiano è uno che ti fa innamorare: sogno ancora il primo tempo visto contro l'Inter, il secondo meno. Darei volentieri la mano a Commisso: è una persona eccezionale che ha lo stesso mio modo di pensare e di vedere. Per me è stato bellissimo essere parte del settore giovanile della Fiorentina. Una cosa che mi è sempre piaciuta è sempre stata visionare i ragazzi".

Sfida col Napoli? Era da tanto che non ci trovavamo così in alto in classifica e adesso con questa situazione l’allenatore può allenare bene. Il Napoli verrà a Firenze ma con la paura di sfidare la Fiorentina, sono fiducioso secondo me non perdono i viola. Vlahovic? Questo mondo del calcio è molto difficile. Non è colpa del giocatore ma di chi lo amministra, spero non si ripeta la stessa cosa successa con Chiesa.