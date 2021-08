ROMA, In tribuna c'è Sousa: era qui per Drago

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IERI CONTATTO SIMEONE-DV9. ORA… Si alza il pressing dell’Atletico Madrid per Dusan Vlahovic. Ieri sera, infatti, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, ci sarebbe stata una lunga telefonata tra l’attaccante serbo e l’allenatore dell’Atletico Diego Simeone. Il futuro del... Si alza il pressing dell’Atletico Madrid per Dusan Vlahovic. Ieri sera, infatti, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, ci sarebbe stata una lunga telefonata tra l’attaccante serbo e l’allenatore dell’Atletico Diego Simeone. Il futuro del... NOTIZIE DI FV CHE ROCCO AIUTI QUESTA NUOVA FIORENTINA, PIACE MA SERVONO INNESTI VALIDI Bentornato campionato, anche se abbiamo cominciato col piede sbagliato ma solo per il risultato perché la Fiorentina qualcosa di nuovo lo ha già fatto vedere e penso a come ha tenuto il campo, alla reazione che ha avuto in questa prima gara che è... Bentornato campionato, anche se abbiamo cominciato col piede sbagliato ma solo per il risultato perché la Fiorentina qualcosa di nuovo lo ha già fatto vedere e penso a come ha tenuto il campo, alla reazione che ha avuto in questa prima gara che è... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi