RIZZOLI, Italiano ha dimostrato di avere delle ottime idee

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Anche Nicola Rizzoli, ex arbitro e ora designatore alla Concacaf, presente a Pitti Uomo e intervistato ai nostri microfoni.

Come sta andando questa esperienza all'estero?

"Sta andando molto bene, dobbiamo far crescere un intero movimento molto grande con delle prospettive interessanti. Nel 2025 ci saranno i Mondiali per Club e nel 2026 i Mondiali. C'è espansione non solo in America ma anche in Centro America e nei Caraibi. Sono molto contento del lavoro".

Ci sono polemiche?

"Le polemiche sono ovunque, alcune anche poco costruttive. Abbiamo delle federazioni dove il tifo è molto forte come Messico, Honduras e Guatemala".

Che giudizio da agli arbitri del campionato italiano?

"Non spetta a me il giudizio, il livello è alto e ci sono anche i giovani. Gli arbitri vengono richiesti ovunque".

Sul Var:

"Ci sono delle sperimentazioni per il nuovo Var, c'è un progetto nuovo anche per le federazioni che hanno poche telecamere. Credo sia corretto sperimentare tutto".

Agli Europei è stato chiesto ai giocatori di non chiamare l'arbitro, può farlo solo il capitano. Cosa ne pensa?

"Tentativo molto forte e condivisibile nel quale si ripristina il ruolo del capitano. Non è che non si possa parlare con l'arbitro, è la tipologia di approccio che deve cambiare con la mentalità giusta. È un passo costruttivo e spero venga ben interpretato dai giocatori".

Cosa pensa del Bologna in Champions? Cosa può dare Italiano?

"La squadra ha giocato molto bene, Italiano ha dimostrato di avere delle ottime idee da allenatore. Adesso avere due competizioni non sarà facile, dovrà strutturarsi per essere pronta a fare un salto di livello. La cosa positiva è che sono partiti dalla base per arrivare a questo risultato".

Che consiglio dà a Rocchi?

"Gianluca è un grande professionista e non ha bisogno di consigli. Il lavoro in Italia è difficilissimo, ma ha le spalle larghe e se la sa cavare".