RIPA, Caso Vlahovic: Mayoral come sostituto. Rocco...

All'evento benefico organizzato dalla Fondazione Tommasino Bacciotti presente anche Roberto Ripa. Il dirigente sportivo ex giocatore della Fiorentina si è espresso sul tema caldo in casa viola, ovvero la dichiarazione del presidente Commisso sul mancato rinnovo a Dusan Vlahovic: "Querelle Vlahovic? Mi ha stupito la tempistica della vicenda: forse sarebbe stato opportuno chiudere la questione qualche mese fa, invece ora il presidente ha messo il giocatore "alla berlina" e chi ci rimette di più di tutti è la squadra, non sarà facile nè per i compagni nè per l'allenatore arrivare almeno a gennaio con questa situazione interna.

Sulla possibile contestazione dei tifosi a Vlahovic: "Dusan è un giocatore della Fiorentina, andrebbe sostenuto fino a quando avrà la maglia viola. Non so però cosa potrebbe succedere da qui a gennaio: il giocatore già nelle ultime partite mi era parso triste, ora sappiamo il motivo. Per il dopo Vlahovic? Il mercato di gennaio di per sè è difficile perché le squadre non si vogliono privare di giocatori importanti. Io punterei su Borja Mayoral che alla Roma ha poco spazio: ma il focus deve rimanere da qui a gennaio, ripeto che questo periodo di tempo mi preoccupa. Comunque sia Vlahovic è un giocatore della Fiorentina fino al 2023".