RENZI, Follia mettere i soldi dei contribuenti sugli stadi

Fonte: Da Milano, Dario Baldi

L'ex sindaco di Firenze, oggi senatore, Matteo Renzi, presente a Milano per un evento organizzato da Il Giornale sul futuro dell'Europa, ha risposto anche ad alcune domande in merito al capoluogo toscano per Firenzeviola.it: "Nelle elezioni comunali a Firenze noi come Italia Viva saremo alternativi allo schieramento PD-5 Stelle. Per il Franchi ho già detto che è una follia mettere i soldi del contribuente sullo stadio.

L'ho detto nel 2008 quando ero presidente della Provincia e lo ripeto oggi: i soldi dei contribuenti vanno in ospedali, parchi, scuole, non per gli stadi delle società di Serie A che se lo devono fare da sole. Il Comune deve solo dare l'autorizzazione".