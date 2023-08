RAPID VIENNA-FIORENTINA 1-0, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato a Vienna (AT), Niccolò Santi

FINE SECONDO TEMPO

93' - Altro cambio per il Rapid Vienna, fuori Auer ed in campo Moormann

91' - INFANTINO! Che occasione: sulla respinta di Hedl dopo un tiro di Beltran, quest'ultimo mette dentro per il centrocampista che si vede negare la gioia dal portiere

90' - Saranno 4 i minuti di recupero

89' - Finisce a terra Seidl dopo un contrasto e lascia il posto a Greil

88' - Ammonizione ai danni del Rapid: il giallo è all'indirizzo di Schick

86' - Sempre Dodo batte dal limite dell'area all'indirizzo di Infantino che prova il colpo di testa, ma la palla è alta sopra la traversa

85' - Dodo fermato irregolarmente sulla destra, punzione per i viola

83' - Ammonito un componente della panchina viola, si tratta del vice di Italiano, Niccolini

82' - Subito ottimo spunto di Beltran che riceve in area, si gira veloce e serve Sottil chiuso poi dagli avversari

81' - Cambio anche per il Rapid: fuori Grull, dentro Bajic

79' - È il momento di Beltran che rileva il posto di Nzola, così come entrano Duncan e Quarta per Mandragora e Ranieri

77' - Il direttore di gara fischia un fallo a Gonzalez sulla destra nel tentativo da parte dell'argentino di superare la difesa biancoverde

75' - Si innalza l'applauso dei tifosi austriaci per la propria squadra, come da prassi al quarto d'ora finale

74' - Rimane a terra Ranieri dopo un contrasto di gioco, ma niente di grave, il difensore si rialza

72' - NZOLA! Imbucata di Gonzalez in area per l'angolano che calcia sfiorando il secondo palo, ma si alza la bandierina: è fuorigioco

71' - Serie di cambi: la Fiorentina sostituisce Bonaventura con Infantino, mentre per il Rapid Vienna entra Kuhn ed esce Oswald

69' - Nico steso sulla destra, ma per l'arbitro è simulazione

67' - BIRAGHI! Sugli sviluppi di un'altra punizione il capitano viola riceve e calcia di destro in area: troppo centrale e Hedl para

65' - C'è un calcio di punizione fischiato in favore della Fiorentina sulla trequarti avversaria: batte Biraghi ma la retroguardia di Barisic respinge nuovamente

63' - Sottil prova a infilarsi in area avversaria e guadagna un corner

61' - Intanto sempre nella curva dei tifosi viennesi spunta uno striscione con su scritto "gruppo antiviola", dopo che nel primo tempo si era scorso un mini striscione che recitava "viola m...a". Evidentemente il colore viola, che richiama quello dei rivali dell'Austria Vienna, accende in maniera particolare i sostenitori biancoverdi

58' - Dodo sventa un'imbucata avversaria appoggiando di petto per Terracciano tra le proteste della curva del Rapid che chiedeva un presunto fallo di mano del brasiliano

57' - Primo cambio per la Fiorentina che sostituisce proprio Brekalo con Sottil

55' - BREKALO! Super occasione per l'attaccante servito in area da Bonaventura in posizione regolare: Querfeld in scivolata evita il peggio

53' - Biraghi calcia la punzione centrando in pieno la barriera biancoverde

52' - Ammonito Hofmann che stende Gonzalez dal limite dell'area

50 - Grull, che sta facendo il bello e il cattivo tempo sulla sinistra, scodella per Oswald il quale prova a mettere dentro ma viene chiuso

49' - BONAVENTURA! Il centrocampista si inventa una bella girata dal limite dell'area che finisce in corner

48' - Giull prova a impensierire subito la retroguardia gigliata: Biraghi chiude tutto

46' - Dodo chiuso in angolo. Biraghi calcia dalla bandierina ma la difesa avversaria respinge il cross

45' - Si riparte! Mandragora tocca il primo pallone della ripresa a centrocampo

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

48' - Grull si inserisce dalla sinistra con una serpentina, poi casca in area ma è simulazione

46' - Dodo prova un cross interessante in area ma si impongono i guantoni di Hedl a bloccare tutto

45' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero

44' - Gonzalez prova a saltare l'uomo sulla destra, palla in angolo

41' - Giallo per Bonaventura dopo una serie di proteste per via di un fallo fischiato dall'arbitro in favore dei viennesi a centrocampo

39' - BURGSTALLER! Il centravanti viene pescato in fuorigioco dopo una volata offensiva con tiro potente a tu per tu con Terracciano, bravo comunque a opporsi. Il Rapid Vienna ha preso coraggio

37' - Altro contropiede velenoso del Rapid che è incitato da un pubblico letteralmente in delirio

35' - Adesso la Fiorentina prova a reagire impostando il gioco dalla difesa

33' - GOL DEL RAPID! GRULL NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI! È 1-0 per gli austriaci

32' - RIGORE PER IL RAPID VIENNA! Ammonito Mandragora per un fallo in area su Hofmann! Va Grull sul dischetto

29' - La Viola prova ancora a far filtrare il pallone in area avversaria ma la retroguardia di Barisic svolge un lavoro certosino

27' - Possesso palla della Fiorentina interrotto dal Rapid Vienna il cui pressing rimane asfissiante

25' - Breve quanto meritato cooling break per le due compagini visto il caldo che anche a Vienna si respira in questi giorni

23' - GONZALEZ! Colpo di testa insidiosissimo dell'argentino su traversone di Biraghi

22' - Percussione offensiva dei viola e palla in ancolo dopo una serie di rimpalli in area

20' - SEIDL! Altro brivido per la Fiorentina che vede l'attaccante del Rapid scappare in contropiede sulla fascia e cercare una sorta di tiro-cross imprendibile per Terracciano: conclusione fuori di pochissimo

18' - HOFMANN! Colpo di testa pericoloso del difensore biancoverde sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Palla di poco alta sopra la traversa

16' - Calcio di punizione a centrocampo per il Rapid Vienna battuto da Grull, c'è però respinta della difesa gigliata

13' - NZOLA! Ci prova di nuovo l'ex Spezia a ribattere in rete un traversone basso di Dodo dopo una fase di possesso prolungata della Fiorentina

10' - GRULL! L'attaccante autriaco riceve davanti a Terracciano e devia di testa, col portiere viola che battezza la palla di poco fuori

8' - NZOLA! Bella azione di Gonzalez che scarica Dodo in sovrapposizione il quale mette in area per Nzola che prova una girata: respinge la difesa

6' - Ancora Oswald pericoloso con un cross in direzione di Seidl! Dodo anticipa prontamente in angolo

5' - Oswald dalla destra prova a servire i suoi compagni in area ma è un nulla di fatto

3' - Il tiro di Biraghi finisce respinto dalla retroguardia avversaria

2' - Subito un calcio di punizione per i viola vicino all'area viennese dopo un fallo ai danni di Gonzalez

0' - Si comincia! Primo pallone della sfida affidato al Rapid

INIZIO PRIMO TEMPO

18:57 - Va in scena in questo momento l'ingresso in campo delle due squadre: Rapid in maglietta e pantaloncini biancoverdi, Fiorentina in divisa viola

18:55 - Il pubblico è letteralmente in delirio: durante la lettura dei nomi dei giocatori titolari si sono imposte le grida euforiche dei sostenitori austriaci

18:53 - Queste le formazioni ufficiali della partita a ormai pochissimi minuti dal fischio d'inizio.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Oswald, Seidl, Grull; Burgstaller. A disp.: Patrick, Strunz, Kuhn, Mayulu, Sollbauer, Unger, Koscelnik, Kaygin, Gartler, Moormann, Bajic, Bajlicz. All.: Zoran Barisic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. A disp.: Sottil, Beltran, Infantino, Mina, Quarta, Duncan, Christensen, Parisi, Kokorin, Kouame, Comuzzo, Amatucci. All.: Vincenzo Italiano.

18:50 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Rapid Vienna-Fiorentina, direttamente dall'Allianz Stadion della capitale austriaca dove si consumerà il match d'andata valido per i playoff di Conference League, in programma alle ore 19:00