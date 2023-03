R. CONTI, Bello avere gli ucraini del Rukh al Viareggio

Fonte: dagli inviati Niccolò Santi e Alessandro di Nardo

Il mediatore tra la squadra ucraina Rukh e gli organizzatori del torneo di Viareggio Roberto Conti ha parlato ai microfoni degli inviati di FV proprio per la 73esima edizione della competizione.

Sulla squadra del Rukh che rappresenta l'Ucraina: "E' una bella soddisfazione essere qui ad un torneo di grande blasone europeo come il Torneo di Viareggio. E' molto importante per mettere in mostra i calciatori e siamo contenti per la collaborazione che si è creata tra noi e il Torneo".

Sull'ambientazione in Italia e i problemi in Ucraina: "Siamo stati accolti bene, abbiamo dato piena disponibilità per partecipare al Torneo. I ragazzi in Ucraina a causa della, guerra, nonostante Leopoli sia lontana, sentono comunque la pressione ma continuano a giocare. La situazione non è delle più rosee".

Sulla situazione in Ucraina: "Per questi ragazzi questa è la normalità. Ogni tanto quando giocano suonano le sirene quindi sanno cosa fare. Staccare la testa ed essere qui è sicuramente piacevole per loro".