QUINA, Domani serve concentrazione. Contento di...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Il centrocampista del Pafos Domingos Quina ha parlato in conferenza stampa insieme all'allenatore Juan Carlos Carcedo, alla vigilia della gara con la Fiorentina in Conference League. Quina ha giocato per una stagione nell'Udinese, queste le sue parole sulla sua esperienza in Italia: "Ho giocato in Italia nella mia carriera, ma credo che la cosa più importante sia rimanere concentrati come squadra. Sono pronto in vista della partita di domani e sono contento di poter tornare a giocare qua. Sono felice di rientrare, io e i miei compagni di squadra cercheremo di sacrificarci per fare risultato. Il mister vuole di più da me e io cerco sempre chiede di dare il meglio in ogni partita".