PRIMAVERA, Fiorentina-Lazio 1-2: rivivi il live di FV

Fonte: dal Viola Park - cronaca a cura di Ludovico Mauro

16:52 - Triplice fischio al Viola Park. La Fiorentina incassa la sconfitta, passa la Lazio per 1-2 con le reti di Ruggeri e D'Agostini.

50' - Sembra non avere più energie la Fiorentina, poco lucida anche nel ripartire. Lazio accorta dietro.

48' - Gonzalez ancora calcia una punizione dalla destra, abbastanza distante. Palla alta non di poco.

47' - Gonzalez a campo aperto se ne va sulla sinistra, a tu per tu con Tognetti calcia alto.

45' - Sei minuti di recupero.

43' - Spinge la Fiorentina a pieno organico. Uno-due sulla sinistra con Pierozzi che va sul fondo e mette dentro, palla che però viene ribattuta.

41' - Cambio nella Fiorentina, esce Denes ed entra Spaggiari.

40' - Angolo per la Fiorentina messo fuori dalla Lazio. Poi ancora Gudelevicius raccoglie, ma scodella male e la palla si perde sul fondo.

38' - Doppio cambio Lazio: fuori D'Agostini e Napolitano, dentro Sulejmani e Nazzaro.

37' - Ancora viola vicina al gol! Caprini sulla destra va sul fondo e mette bene dietro, Sene a rimorchio calcia ma trova pronto ancora Magro.

35' - Occasionissima viola! Gudelevicius dal limite controlla la palla e calcia bene rasoterra, incrociando di destro. Palla sul pallo, poi Pierozzi in tap in va a botta sicura, ma Magro è lesto nel tuffarsi e parare.

31' - Altro cambio nella Fiorentina. Fuori Harder, dentro Gudelevicius.

30' - Sorpasso della Lazio! Manovra biancoceleste sulla destra, la palla viene messa in mezzo bassa e D'Agostini in spaccata (indisturbato) mette dentro a tu per tu con Tognetti.

28' - Sene non sfrutta un pallone arrivatogli in area dopo una svirgolata della difesa laziale. Il numero 9 viola controlla male col petto e non calcia.

27' - Amatucci imbuca in area per Harder, che di gira e mette dentro ma non trova nessun compagno.

24' - Nella Lazio esce Eusebio, al suo posto entra Cappelli.

22' - Amatucci sulla sinistra riceve un pallone rasoterra e va al tiro a giro, ma calibra molto male e spedisce al lato. Poi, Sene riceve il giallo per un fallo a metà campo.

20' - Riprende a palleggiare la Fiorentina, la palla a Pierozzi che mette dentro, libera la difesa biancoceleste.

16' - Triplo cambio nei viola: esce Braschi per Caprini, esce Mendoza per Sene, ed esce Rubino per Vitolo.

15' - Sfiora il raddoppio la Lazio. Raccoglie un angolo dopo aver recuperato la sfera sulla trequarti, Gonzalez calcia col sinistro e trova la deviazione. Poi sul cross c'è un colpo di testa con la palla che esce di poco.

11' - Reagisce subito la Fiorentina che martella l'area avversaria, guadagna un angolo su cui arriva al tiro, ma segna segnare.

9' - Pareggia la Lazio! Su un angolo dalla destra, Ruggeri ni svetta più in alto di tutti e incorna alle spalle di Tognetti. È 1-1 al Viola Park.

8' - Ricomincia il palleggio della Fiorentina, con Harder che prova a mettere ordine in mezzo al campo.

5' - Ripartenza della Fiorentina con Pierozzi che al limite tocca per Mendoza, parte il tiro ma viene respinto.

16:01 - Inizia la ripresa. Nessun cambio.

15:47 - Finisce il primo tempo, Fiorentina avanti con una rete di Denes.

47' - Riparte la Fiorentina in contropiede con Harder, ma la Lazio recupera la palla e attacca di conseguenza la difesa viola, guadagnando un angolo poi non sfruttato.

45' - Tre minuti di recupero.

43' - Punizione battuta dalla Lazio sulla sinistra, cross basso e calibrato male. Libera la Fiorentina.

41' - Bella triangolazione tra Pierozzi e Mendoza sulla destra. Quest'ultimo col tacco manda il terzino al tiro, che però finisce alto.

40' - Recupera una bella palla Braschi su un'incertezza della difesa laziale, ma punta l'uomo e viene fermato. Ripartono i biancocelesti.

37' - Continua a palleggiare la Lazio, riversata nella metà campo viola. Dopo un lungo fraseggio, Milani mette la palla dall'out sinistro, ma colpisce male e si spegne sul fondo.

31' - Preme la Lazio. Attaccando con tanti uomini, gli ospiti arrivano a ridosso dell'area viola, poi Mango punta l'uomo e calcia, la difesa della Fiorentina respinge.

28' - Rete annullata alla Lazio. Su angolo, D'Agostini aveva messo dentro dopo una respinta, ma in posizione di fuorigioco.

26' - Prova a mettere la testa in fuori la Lazio, scendendo sul lato sinistro e arrivando al cross, poi sventato dalla difesa viola.

24' - Bel tiro da fuori di Mendoza, deviato in calcio d'angolo che la Fiorentina poi non sfrutta.

21' - Primo cambio del match, nei laziali: non ce la fa Yordanov, entra D'Agostini.

19' - Slalomeggia Mendoza tra tre uomini biancocelesti ma arriva fiacco al tiro, facilmente parato da Magro.

17' - Prosegue ad impostare la Fiorentina, sempre riversata nella metà campo ospite. Stavolta però, Denes sulla sinistra calibra male il cross. Blocca Magro.

12' - GOL DELLA FIORENTINA! Grande apertura di Harder per Pierozzi che va via sulla destra, mette in mezzo e sulla ribattuta Denes calcia forte rasoterra, trovando la rete. Viola in vantaggio.

9' - Grossa palla gol viola! Denes sul fondo si libera di un avversario, mette dentro e Rubino calcia a botta sicura, trovando però l'opposizione della difesa da dentro l'area.

7' - Calcio di punizione guadagnato da Braschi, con la Fiorentina che continua a manovrare.

4' - Giro palla insistente della Fiorentina nella metà campo avversaria, senza però trovare sbocchi.

2' - Calcio di punizione per la Lazio non sfruttato dai biancocelesti dal limite dell'area.

15:00 - Calcio d'inizio, batte la Lazio in maglia bianca.

14:55 - A breve, dallo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park, va in scena Fiorentina-Lazio del campionato Primavera, valida per la settima giornata d'andata. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-4-3): Tognetti; Biagetti, Sadotti, Romani; Pierozzi, Amatucci, Harder, Denes; Rubino, Braschi, Padilla.

A disposizione: Leonardelli, Scuderi, Vitolo, Sene, Spaggiari, Gudelevicius, Maggini, Elia, Guidobaldi, Mignani, Caprini.

Allenatore: Galloppa.

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Ruggeri, Dutu, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano; Yordanov, Gonzalez, Fernandes.

A disposizione: Renzetti, Petta, D'Agostini, Serra, Tredicine, Sulejmani, Marini, Cappelli, Zazza, Nazzaro.

Allenatore: Sanderra.