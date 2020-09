PRIMAVERA, ACF-Bologna 1-2: rivivi il LIVE di FV!

51 - Finisce qui la partita: il Bologna vince a Firenze 2-1

45' - Assegnati 6' di recupero

41' - GOL DEL BOLOGNA. Ancora Pagliuca. Brutta palla persa a centrocampo dai viola che innesca il contropiede dei felsinei, palla al centro per il numero 9 che mette dentro a porta vuota

40' - Occasione da gol per i viola da punizione: il rimpallo favorisce il Bologna

30' - Bologna rabbioso, i felsinei provano a reagire: la Viola si chiude bene

25' - GOOOOOOL!!! PIEROZZI!! Pari viola! Discesa sulla sinistra della Fiorentina, la palla arriva al numero 10 che controlla e fa 1-1

22' - La Viola spinge ma rischia anche tanto in contropiede: tiro di Bianco dalla distanza, palla fuori non di molto

18' - Altri due cambi viola: dentro Gentile e Toci per Di Stefano e Spalluto

12' - Fiorentina in 10: espulso Dalle Mura che ha toccato il pallone con la mano. Secondo giallo per il capitano e inevitabile rosso. Si complica ancora la rimonta viola

1' - Via alla ripresa: in casa viola entrano Milani e Quirini ed escono Fiorini e Ponsi



=== INTERVALLO ===



45' - Finisce qui il primo tempo: Bologna avanti al Bozzi 1-0

44' - Punizione Bologna per un fallo di Dalle Mura (ammonito) su Ruffo: super parata di Chiorra su colpo di testa di Roma

42' - Bruttissimo fallo su Spalluto: solo ammonizione per il calciatore del Bologna che ha commesso il brutto intervento, ovvero Montebugnoli

39' - Altra punizione da buona posizione per i viola non sfruttata a dovere

35' - Pierozzi si mangia il gol del pari! Palla di Krastev al centro per il numero 10 che da ottima posizione spara alto

30' - Ancora la Viola in pressione ma sfera non arriva in attacco: spesso Spalluto è in offside

26' - Prova a reagire la Fiorentina ma gli avversari in difesa fanno muro

23' - Viola ora in affanno: contropiede del a Bologna con un tiro di Ruffo rimpallato in angolo

20' - GOL DEL BOLOGNA! Contropiede dei felsinei dopo una palla persa a centrocampo, la sfera arriva a Pagliuca che dopo aver seminato due avversari a porta vuota fa 0-1

14' - Il Bologna reclama un fallo di mano in area viola. L'arbitro però dice che è tutto regolare. Su ribaltamento d'azione Spalluto e Pierozzi sprecano un bel contropiede

9' - Bologna vicino al gol! Punizione di Di Dio, torre di Farinelli in area viola ma poi la difesa di Aquilani libera: che brivido!

7' - Fase di studio delle due squadre ma è la Fiorentina che prova a fare la partita!

1' - Inizia la partita! Fiorentina in completo viola, Bologna in divisa bianca

14:50 - Di seguito la formazione ufficiale della Fiorentina Primavera e degli avversari rossoblù.

FIORENTINA: Chiorra; Neri, Frison, Dalle Mura, Ponsi; Bianco, Fiorini, Krastev; Pierozzi, Spalluto, Di Stefano.

BOLOGNA: Molla, Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Khailoti, Roma, Ruffo, Pagliuca, Di Dio, Rocchi.

14:45 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale della prima di campionato Primavera per la Fiorentina di Alberto Aquilani. La squadra viola sfiderà il Bologna