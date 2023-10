PRIMAVERA, 1° stop al V.Park: la Lazio passa 2-1

Fonte: a cura di A.Gian.

Nuovo stop per la Fiorentina Primavera, il primo stagionale al Viola Park: i baby viola - nel 7° turno di campionato - sono stati superati per 2-1 dalla Lazio che in 21’ nel corso della ripresa ha ribaltato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa realizzato da Denes. A decidere la sfida ci hanno pensato prima Ruggeri (che ha trovato la parità con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner) e poi D’Agostini che dopo un errore difensivo ha messo in rete per il gol-vittoria. Da segnalare il ritorno in campo (e per 90’) di Niccolò Pierozzi e l’impiego anche per tutta la sfida di Lorenzo Amatucci, ormai in pianta stabile in prima squadra.

A seguire la sfida anche Vincenzo Italiano con la moglie e tutta la dirigenza. Con questo ko, la Fiorentina resta 15ª a quota 5 punti, +4 dal fanalino di coda Frosinone.