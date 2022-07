PRES. VOLDER A FV, Orgogliosi di avere ACF qui

La Fiorentina inizia oggi la seconda parte della preparazione e lo farà in Austria del Raika Volders, squadra delle serie minori austriache che ospiterà nel suo centro sportivo i viola. FirenzeViola.it vi racconterà anche queste giornate di ritiro fuori dai confini grazie ai nostri inviati e per iniziare ha raccolto un'intervista a Streiter Michaej, presidente dell' FC Volders ed ex giocatore del Tirol, club che a inizio 2000 fece fuori la Fiorentina dalla Coppa Uefa. Ecco le sue parole: "Siamo pronti ed orgogliosi di ospitare un club importante come la Fiorentina. Facevo parte del Tirol in quella stagione di Coppa Uefa ma non partecipai alla trasferta di Firenze perché ero infortunato, quindi ho buoni ricordi di questa squadra comunque perché siamo passati.

Tante squadre sono passate qui per la preparazione, come Lorient e Trabzonspor o la nazionale Danese prima dell'Europeo scorso, per ultimo l'Hoffenheim . Si sono trovati tutti molto bene e adesso siamo orgogliosi che un altro big club venga qui per i prossimi giorni. Qui abbiamo due campi e mezzo diciamo, ognuno ha funzioni specifiche. Quello più grande lo usiamo come impianto per le nostre partite ed è quindi un vero campo da professionisti. Ci possiamo vantare anche di una qualità del manto erboso che ci invidiano in molti, ce l'hanno detto anche i giocatori e lo staff dell'Hoffenheim, rivelandoci che in Germania non avevano trovato un'erba così nei loro impianti. Ripeto che siamo davvero contenti per la visita dei viola. Forza Fiorentina!"