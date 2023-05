PRES. UISP A FV, L'appello a Commisso: crei polisportiva

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

Marco Ceccantini, presidente della Uisp Firenze, ha parlato a margine della presentazione della collaborazione con il Centro Storico Lebowski che s'insedierà al centro sportivo La Trave. Il presidente è tornato sui rapporti con la Fiorentina. "Abbiamo avuto un bellissimo rapporto durato 17 anni con la Fiorentina dei Della Valle, le cui squadre giovanili si allenavano alla Trave. Poi con la vendita della società il rapporto è venuto meno visto che Rocco Commisso ha fatto altre scelte, importanti e anche molto belle, per quello che si può vedere del centro sportivo a Bagno a Ripoli e noi siamo rimasti un po' spiazzati ecco, orfani e abbandonati a noi stessi. C'era un project financing già approvato dal Comune di Firenze con la delibera di interesse pubblico e con il permesso a costruire e noi avremmo dovuto iniziare i lavori di ristrutturazione completa del centro ad agosto 2019 ma a iugno la Fiorentina fu ceduta e questo rapporto si sfilacciò e ci creò problemi e imbarazzo.

Quanto è importante il centro sportivo per la Fiorentina? "Un centro sportivo è fondamentale per il calcio professionistico visto la piega che va prendendo, con il dover creare dei campioni in casa propria. Si creano anche uomini oltre che calciatori, si fa formazione, perciò credo che sia stata un'ottima scelta quella del Viola Park"

Infine un appello a Commisso? "Ma vorrei fare un appello a Commisso, che credo debba fare anche un'altra cosa, visto come è stato accolto e quanto lui ci tenga, e cioè fare una grande polisportiva sulla scia di Barcellona e Real Madrid e credo che a Firenze otterrebbe tanti consensi visto che ci sono realtà che hanno delle eccellenze che non riescono a decollare e a tornare ai livelli di un tempo, come alla Rari per la pallanuoto alla quale manca uno scudetto per la stella, ma anche al basket o alla pallavolo. Una grande struttura societaria penso molte società che ora vivacchiano possano tornare ad alti livelli.