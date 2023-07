PRES. FI RUGBY, Padovani? Siamo in fase progettuale

Fonte: Dal nostro inviato- A. Giannattasio

Fabio Stellini, Presidente del Firenze Rugby1931 e presente quest'oggi all'evento “Insieme per fare grande il rugby a Firenze” organizzato stamani a Palazzo Vecchio per presentare la nuova stagione del rugby fiorentino, ha risposto ad alcune domande riguardante l'impianto Padovani, struttura che potrebbe essere usata da ACF Fiorentina come stadio provvisorio durante il rifacimento del Franchi: "Sull'impianto Padovani, prima l'assessore Guccione parlava di ammodernare l'impianto per poi lasciarlo in dotazione al rugby: "Ad oggi siamo ad una fase progettuale. L'assessore sta valutando e tutto è ancora da definirsi. Poi vedremo se è fattibile o no. Ho richiesto di essere coinvolti come società, poi vedremo quello che succederà.

Secondo lei in un impianto come il Padovani ci può giocare una squadra di Serie A?

"Per il calcio quello è un campo molto grande. Il nostro campo da rugby ha misure più grande. Con le aree di meta e quelle di sicurezza è un campo di 140 metri per 95 metri. Non sono un tecnico però, non so dirvi cosa si può fare o no e siamo comunque nel 2023, quindi penso si possa fare tutto".