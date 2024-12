PREF.FIRENZE, Ordine pubblico ok con viola al Franchi durante i lavori

Fonte: Ludovico Mauro



La prefetta di Firenze Francesca Ferrandino, ha parlato al termine della riunione presso la prefettura dove si è discusso della sede delle partite della Fiorentina nel corso dei lavori per il restyling dello stadio Franchi: "Oggi ci siamo riuniti per affrontare unitamente al comune di Empoli, all'Empoli, alla Fiorentina e al comune di Firenze alla questione legata all'andamento delle attività connesse al Franchi. Era un punto di situazione che nasceva dalla riunione del gennaio scorso che aveva già portato a proficue soluzioni. Oggi è stato giusto fare un punto della situazione e mettere a frutto l'analisi di ogni protagonista coinvolto. Da un punto di vista della Prefettura, abbiamo rilevato che in questa prima parte del campionato, dove il Franchi è stato campo di gioco oltre che di lavori, abbiamo analizzato che la gestione delle partite e dell'ordine pubblico, le cose sono andate bene. La vicinanza tra tifoserie, collegate vicine all'interno dello stadio, non ha destato criticità.

Ricordo a tutti che a Firenze, è stata gestita la partita contro una squadra israeliana, dove non ci sono stati scontri o pericoli per l'ordine pubblico. Questa è stata la prima cosa analizzata perché dovevamo valutare anche per il prossimo campionato. Dovevamo capire se potevamo ripetere questa possibilità anche per il futuro. Possiamo dire solo cose buone visti gli esiti della nostra analisi".