POSSANZINI, De Zerbi profilo da Fiorentina? Perché no...

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Il tecnico del Mantova, che quest'anno è stato promosso in Serie B, Davide Possanzini, in occasione della 39esima edizione del Trofeo Maestrelli a Montecatini, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it: "Quando Italiano ha elogiato la nostra squadra ne sono stato orgolgioso. Italiano è un tecnico preparato, lo sta dimostrando con la seconda finale europea di fila. Gli faccio un grande in bocca al lupo e gli auguro il meglio".

Su Berardi: "Noi allenatori spesso parliamo del gruppo, ma è chiaro che al suo interno ci siano giocatori speciali. E Domenico è uno di questi. È un giocatore che quando c'è si sente e quando non c'è si sente ancora di più. Dopo dieci anni magari la società non era più abituata a lottare per certi obiettivi. Sono sicuro, però, che il Sassuolo non cambierà la propria idea di calcio e tornerà presto in Serie A. Che è oramai la sua dimensione".

Su Dodò, che Possanzini ha avuto allo Shakhtar: "Si esalta in certe partite. È un ragazzo positivo, sempre con il sorriso, e in una partita come la finale la sua spensieratezza può dare una grossa mano. Spero per lui che possa andare alla grande"

Su De Zerbi a Firenze: "Lui può allenare ovunque perché ha carisma e passione. A Firenze si respira calcio vero, quindi perché no..."

Sul fuo futuro: "Ho avuto qualche richiesta ma, come accordato con la società, ho voglia di rimanere a Mantova".

Sulle Under 23: " L'Under 23 colpa il divario fra le giovanili e la Serie A. L'unica cosa che non mi piace è il fatto che quando queste formazioni vengono private dei migliori giocatori, perché chiamati in Prima Squadra, cambia un po' lo scenario di una sfida. Non dico che si falsi il campionato fra una giornata e l'altra ma c'è molta differenza".