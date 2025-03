Dagli inviati Più di 20mila tifosi al Franchi per Fiorentina-Atalanta: ecco l'incasso della gara

Al termine dell'intervallo la Fiorentina rende noto l'incasso e il totale del pubblico presente oggi al Franchi per Fiorentina-Atalanta: a fare da cornice alla gara ci sono in tutto 20.409 spettatori, per un incasso lordo di € 521.785 in favore del club viola.