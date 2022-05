PIOLI (S.STAMPA), Maignan il migliore. Ottima Viola

Queste le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dalla sala stampa dello stadio San Siro, dopo il successo per 1-0 ottenuto contro la Fiorentina: “I miei ultimi 15’ ho cercato di rimanere lucido come ha fatto la squadra: non ci siamo fatti prendere dalla frenesia e non abbiamo smesso di essere squadre, mentre affrontavamo un’ottima Fiorentina. Abbiamo fatto attenzione a non sbagliare le posizioni senza palla. Non abbiamo vinto per fortuna ma perché lo abbiamo meritato. Lo scudetto? La vetta è ancora lontana ma dobbiamo guardare avanti ma a testa bassa”.

Sulla reazione di Ibrahimovic dopo la morte di Raiola: “Non l’ho disturbato, sta vivendo un momento delicato… sono situazioni private e personali. Ha dato un contributo importante per vincere la partita”.

Sui migliori in campo: “Maignan è stato il migliore in campo, per le parate che ha fatto e per le scelte che ha fatto nel far ripartire l’azione coi piedi. Stiamo dimostrando di avere solidità a livello difensivo”.