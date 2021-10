PIN, Sorreggiamo Vlahovic finché è viola. Il sostituto...

L'ex viola Celeste Pin, presente all'evento "Festa in piazza" dei commercianti di San Jacopino e la Fondazione Bacciotti ha parlato anche di Fiorentina: "Una presenza obbligata per la Fondazione Bacciotti. Viola quinta? Non mi chiedo dove possa arrivare anche perché ha cambiato modo di giocare, è sempre in partita fino in fondo ed è l'aspetto più importante della stagione e fare una classifica finale non mi sembra giusto vista la consistenza data a questa squadra. Bilancio prematuro? Italiano ha la percezione del gruppo che si consolida nel tempo. Vlahovic? Il calcio è cambiato e bisogna adeguarsi. Nessun dramma, permettiamo al giocatore di dare il massimo per la causa viola finché indosserà questa maglia, poi quando non ci sarà più diventerà un avversario. Sostituti? Bisogna lavorare bene visto l'apporto dato da Vlahovic, chiunque poi prenda. Ma ora va sorretto Vlahovic perché è un giocatore della Fiorentina"