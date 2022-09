PIN A FV, La Fiorentina si deve rifare dopo Udine

L'ex difensore viola, Celeste Pin, è intervenuto ai margini della partita di beneficenza per la fondazione Tommasino Bacciotti, che si sta svolgendo nel centro sportivo dell'Affrico: "Sappiamo quanto la fondazione sia prolifica nel territorio toscano, l'amico Paolo è sempre tenuto in considerazione da noi ex viola".

Domani qui vicino si giocherà Fiorentina-Juventus...

"Sarà una sfida sentita, l"ho vissuta tanti anni. La Fiorentina si deve rifare dopo Udine e ha un'occasione per rimediare".

Mancheranno Bonaventura e Duncan. Come si affronta la Juventus con un centrocampo a mezzo servizio?

"La Juve come organico è superiore ma il calcio è bello perché si possono ribaltare i pronostici. La Fiorentina sa quanto è importante questa sfida e si vorrà rifare dopo Udine".

Con Jovic, che non è partito benissimo, sarà anche una sfida a distanza con Vlahovic...

"Lui dovrà pensare solo a sé e fare gol per la Fiorentina. Mi aspetto qualcosa di positivo dalla squadra in generale. Vorrebbe dire che la partita è stata preparata bene e che si potrebbe portare a casa il risultato".