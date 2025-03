Dagli inviati Pietro Barone: "Sentiamo l'affetto della città. La dedica di Mandragora bellissima"

vedi letture

Al Viola Park si sta tenendo in questi minuti la messa nel ricordo di Joe Barone, ad un anno dalla sua scomparsa. Ai media presenti ha parlato suo figlio Pietro: "E' già passato un anno ma a noi sembra che ne siano passati 10. Nel senso che noi abbiamo vissuto tante cose, sentiamo l'amore della città. Vogliamo dire grazie ai tifosi, alla società, ai cittadini per tutto quello che continuano a fare per noi".

Quanto è stata emozionante la dedica di Mandragora dopo il gol? "Lui aveva mandato un messaggio a mia mamma dicendole che domenica avrebbe voluto segnare per Joe. Lo ha fatto e l'ha cercata in tribuna dopo il gol, le ha mandato un bacio. E' stata una cosa bellissima per noi, ha dato la sua maglia alla nostra famiglia e questo regalo ce lo teniamo stretto".