PIERI, Abbiamo molti talenti. Interverrò sulle convenzioni

Andrea Pieri, presidente Rari Nantes, presente al Tuscany Hall per l'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive, ha parlato ai media presenti, tra cui RadioFirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Le problematiche sono tante. Mi hanno chiesto di intervenire sulle convenzioni tra le amministrazioni e le società sportive. La Rari Nantes ha utilizzato le risorse personali per superare questo momento. Non è giusto che un presidente o dei dipendenti debbano subire ciò".

Sul suo intervento e sulle attività agonistiche?

"Chiederò la rivisitazione delle convenzioni, che è datata al 2015. La nostra attività agonistica va alla grande, le squadre di pallanuoto rispondo alla benissimo, nel nuoto abbiamo tanti talenti. Stiamo esprimendo, a livello nazionale, grande spettacolo".