Dagli inviati Per la Fiorentina ok ad addio Sottil anche senza sostituti, priorità al centrocampo. E Richardson...

Con la difficoltà a trovare un sostituto per Riccardo Sottil, dopo il no del Monza per Dany Mota, la Fiorentina potrebbe lo stesso dare il via libera al figlio d'arte verso il Milan. La priorità per Palladino resta infatti il centrocampista (per liberare Folorunsho) e in tal senso potrebbe restare anche Richardson. I nome più caldo per il centrocampo Fagioli. Ma non solo.