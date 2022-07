PAROLO, Con Jovic si può esaltare gioco di Italiano

L'ex centrocampista Marco Parolo, all'evento organizzato dalla federazione arbitrale a Coverciano, ha parlato ai media presenti: "Coverciano è un posto in cui ho passato alcuni anni della mia vita ed è sempre bello tornare, per continuare la mia preparazione come allenatore”.

Da aspirante allenatore, un giudizio su Italiano?

“Ha fatto una grande stagione dando un’identità ben precisa alla squadra, ora penso vorrà onorare l’Europa al massimo. Sarà uno step decisivo per tutti”.

Che acquisto è Mandragora?

“È importante, può dare il giusto contributo, ha intensità e gamba nonché voglia di emergere. Può tornare utile e può crescere tanto”.

La Fiorentina in generale come la vede?

“Deve aumentare la sua qualità perché il calcio di Italiano è dispendioso e giocherà tre competizioni. Le voci del possibile arrivo di Jovic sono importanti perché può esaltare il gioco di Italiano. Così come Dodo ha gamba e prospettiva”.

Luis Alberto che giocatore è?

“Ha qualità incredibili, si sposerebbe benissimo con Italiano ma anche con Sarri. Quindi conterà la volontà del giocatore, Firenze è una città che sa esaltare i suoi giocatori”.