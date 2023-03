PAPALATO (U18), Oggi non era scontata. Su L. Chiesa...

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

L'allenatore dell'Under 18 viola Christian Papalato ha parlato così nel post partita di Fiorentina-Seravezza, vinta 4-0 dai viola. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Gli attaccanti a volte ci prendono, altre volte no. Senè ha voglia di far bene e quando ne hai tanta, a volte può capitare di sbagliare perché hai tante opportunità. I dati però parlano per lui, è un attaccante forte come anche altri che abbiamo".

Su Lorenzo Chiesa: "Lorenzo è un ragazzo che ha subito un grosso infortunio, era con me quando è successo. E' un professionista vero e ha grandi qualità. Ha uno strappo importante ed è un giocatore che la società vuole recuperare. Speriamo che in questo torneo possa recuperare ancora e riprendere la forma".

Sulla prossima gara con il Monterosi: "Penso che sia normale provare a casa sempre il massimo. Oggi non era così scontata come partita. Noi oggi siamo stati bravi a chiudere la partita facendo un gol dietro l'altro. Potevamo farne anche altri, poi abbiamo pensato a giocare bene come è nel dna del settore giovanile della Fiorentina".

Cosa chiede ai suoi giocatore per correggere alcuni piccoli errori? "Dobbiamo e vogliamo il dominio della gara, sia in termine di possesso che non possesso palla. Per fare questo dobbiamo stare bene a livello fisico. Abbiamo la fortuna di essere qua al Viareggio con 28 giocatori e cercheremo di utilizzarli tutti. A prescindere dalla qualità degli avversari, anche oggi siamo stati bravi a non mollare mai, di dettare i tempi".

Si sente con Aquilani? "Ci sentiamo costantemente, siamo come una famiglia. Io ho qualche giocatore in Primavera, è un continuo scambio di informazioni. In Primavera ci sono 12 giocatori dell'Under 18. Siamo sempre attenti in quello che succede nelle squadre giovanili. Anche la società lo è e questo è importante".